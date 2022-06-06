ايرث نيوز تنشر نتائج السادس الابتدائي لتربية أربيل

2022/06/06 | 18:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، نتائج السادس الابتدائي لتربية أربيل.وذكرت الوزارة في بيان ورد لايرث نيوز، أنها “تعلن عن نتائج الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي (الدور الاول) / لتربية أربيل2021 ـ 2022”.للاطلاع على النتائج اضغط هنا

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