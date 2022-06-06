خبر سار لاهالي البصرة.. الموارد تعلن انتهاء خطر اللسان الملحي وخروجه من شط العرب

2022/06/06 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الموارد المائية في البصرة، اليوم الاثنين، عن كمية الاطلاقات المائية الواردة الى المحافظة من ناظم قلعة صالح.

وقال مدير الموارد جمعة شياع في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "الكمية الواصلة للمحافظة تكفي لعدم تدفق اللسان الملحي في شط العرب وبتالي فأن الوزارة تعمل من اجل وصول الحصة كاملة الى البصرة".

وأكد أن "عملية دخول 85 م٣ بالثانية عبر ناظم قلعة صالح امر جيد لغرض بقاء نسب الاغمار كافية وهو امر يدعونا للتفائل وعدم القلق".

وأضاف شياع أن "تخوف البعض مع بداية كل صيف حول عودة اللسان الملحي في شط العرب كما حصل سابقا امر غير موجود لان الإجراءات المتخذة من الوزارة وكمية الاطلاقات بأتجاه البصرة كلها أمور تؤكد ان اللسان الملحي لن يعود لشط العرب سيما اذا بقت كمية الاطلاقات مستمرة".

ويعاني العراق في الفترة الاخيرة من ما يسمى "حرب الجفاف" من قبل الجارتين تركيا وايران، وسط محاولات العراق للوصول الى تفاهمات وحلول بتقاسم الضرر إلا انه يواجه تهرب وتأجيل مستمر للاجتماعات المقررة بخصوص حصة العراق المائية.

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