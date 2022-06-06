2022/06/06 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، اليوم الإثنين، عن مصير فائض الاموال من عائدات النفط، مبينا ان اكثر من 45 مليار دولار فائض انتاج النفط منذ بداية العام

وقال المشهداني في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "إجمالي مبيعات النفط خلال الـ5 اشهر الماضية بلغت قرابة 50 مليار دولار في حين ان الانفاق بلغ حوالي 5 مليارات ونصف شهرياً وبالتالي فإن هنالك فائض كبير من عائدات بيع النفط".

وأضاف، أن "هذ الفائض هو احتياطي للحكومة وليس احتياطيات للبنك المركزي حتى وان تم ايداعها في البنك المركزي فهي تعتبر امانات".

وتابع المشهداني، أن "الحكومة تنفق وفق قانون 1/12 لذلك فاذا استمر الإنفاق على الوضع الحالي دون اقرار موازنة عام 2022 فإن اجمالي الإنفاق سيقارب 70 دولار".

واشار الى أنه "يتوجب على الحكومة توضيح مصير الفائض عن الـ 70 مليار دولار في نهاية العام حيث يجب ان يكون الفائض مدور الى موازنة 2023 وهذا ما ستبينه حسابات وزارة المالية لختامية التي يفترض ان تنشر بشكل دوري".

وتتزايد الشكوك حول مصير الاموال الفائضة من عائدات النفط سيما مع قرب اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي واعتراض اغلب القوة السياسية بشأن تمريره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("عائدات انفجارية".. اين يذهب فائض النفط العراقي؟.. اقتصاديون يوضحون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("عائدات انفجارية".. اين يذهب فائض النفط العراقي؟.. اقتصاديون يوضحون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).