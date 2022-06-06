نائب : قانون الامن الغذائي غطاء لشبهات فساد كبيرة

2022/06/06 | 18:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكد النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم الموسوي، الاثنين، أن إصرار الكتل السياسية على تمرير قانون الامن الغذائي هو غطاء لشبهات فساد كبيرة، فيما انتقد التفاف الأحزاب السياسية حول القانون لغرض تمريره.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الموسوي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية […]

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