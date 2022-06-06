حادث دهس يُنهي حياة شخصين غربي بغداد

2022/06/06 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أدى حادث دهس غربي بغداد، اليوم الاثنين، إلى مصرع شخصين، فيما لاذ صاحب المركبة بالفرار.وعلمت ايرث نيوز من مصدر امني، أن “شخصين لقي مصرعهما نتيجة حادث دهس على طريق أبو غريب السريع غربي العاصمة بغداد”.وأضاف، أن “صاحب المركبة تمكن من الفرار،فيما تم تعميم مواصفات المركبة على السيطرات في محاولة للقبض […]

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