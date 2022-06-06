شاهد بالفيديو.. بالصعق الكهربائي والعصي.. الاعتداء على خريجي كليات تربوبة في كربلاء

2022/06/06 | 18:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 8OPngaJMTRc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالصعق الكهربائي والعصي.. الاعتداء على خريجي كليات تربوبة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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