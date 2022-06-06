توضيح من شرطة كركوك حول الاعتداء على شابين تحت تأثير طائفي وقومي

2022/06/06 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشأت، اليوم الاثنين، توضيحا حول الاعتداء على شابين تحت تأثير طائفي وقومي.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو لأحدى القنوات حول قيام عدد من الاشخاص بالاعتداء على شابين في محل عملهم تحت تاثير وتاجيج طائفي وقومي بعيد كل البعد […]

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