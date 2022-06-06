بعد السوري.. تحرك حكومي لإقامة أسبوع ثقافي خليجي ومصري

2022/06/06 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أكد وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاثنين، التحرك لإقامة أسبوع ثقافي خليجي ومصري في بغداد.

وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أول الأسابيع الثقافية كانت مع الفن السوري المميز باستضافة نخبة من الفنانين يقودهم دريد لحام وأيمن زيدان وسلمى المصري وآخرون".

وأضاف، أن "وزارة الثقافة ماضية باستضافة أسابيع ثقافية وفنية جديدة مع البلدان العربية كجزء من سياسة الوزارة لاستعادة العلاقات الثقافية والفنية مع البلدان العربية".

وأشار إلى أن "هناك تخطيطاً لإقامة أسبوع ثقافي سعودي وإماراتي، وهناك مقترح مع أشقائنا المصريين لاستضافتهم لإقامة أسبوع ثقافي وفني وآثاري".

وحول إقامة اسابيع ثقافية عراقية في البلدان العربية، أوضح ناظم أنه "خلال اجتماع وزراء الثقافة العرب في الإمارات العربية المتحدة، كان هناك ما يشبه الإجماع على ضرورة تبادل الاسابيع الثقافية ولذلك سيحضر المثقفون والفنانون العراقيون في بلدان عربية قريبا".

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