بالأسماء.. دول الخليج وأمريكا يدرجون أشخاصًا وكيانات باعتبارها منتمية لتنظيمات إرهابية

2022/06/06 | 19:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنّفت دول مجلس التعاون الخليجي بالشراكة مع الولايات المتحدة، 16 اسمًا (13 فردًا، و3 كيانات)؛ باعتبارها منتمية لتنظيمات إرهابية متنوعة.

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