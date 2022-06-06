2022/06/06 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FNSBGNBDgxU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تسريب الامتحان الوزاري يهز العراق .. ما الجديد ؟ | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تسريب الامتحان الوزاري يهز العراق .. ما الجديد ؟ | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).