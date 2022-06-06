الكاظمي يستقبل عدداً من الفنانين السوريين

2022/06/06 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، عدداً من الفنانين السوريين المشاركين في فعاليات أسبوع الفيلم السوري الذي تستضيفه العاصمة بغداد.وأعرب الكاظمي خلال اللقاء، بحسب بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، عن “عميق الترحيب بالفنانين المشاركين وبزيارتهم إلى العراق، وعدّها ركناً مهماً في توثيق عرى التعاون الثقافي والفنّي بين العراق وسوريا، باعتبارهما […]

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