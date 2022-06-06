بغير عادته.. الزائر الأصفر يعود لشمال العراق ويضرب الموصل واربيل

2022/06/06 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

بخلاف المتوقع وصلت العواصف الترابية الى محافظات شمال العراق الموصل واربيل وأطراف دهوك.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان العواصف الترابية قادمة من سوريا وصلت الى الموصل واربيل واطراف دهوك.

توقعت هيئة الأنوار الجوية العراقية، ، أن تضرب البلاد موجة جديدة من العواصف الترابية على مناطق متفرقة ابتداء من اليوم وتستمر خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت الهيئة، عن توقعها بهبوب رياح تسبب تصاعد الغبار، على المنطقة الوسطى.

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