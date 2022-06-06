2022/06/06 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاشت إحدى الأمهات لحظات من الرعب بعد فقدان ابنتها الوعي على متن رحلة طيران، بعد فتح أحد الركاب كيس فول سوداني.وعلى ارتفاع 30 ألف قدم على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانت الأم جوانا جونز، 39 عاما، متجهة إلى لندن من جزيرة أنتيجوا في البحر الكاريبي، عندما احتاجت ابنتها بوبي البالغة […]

ظهرت المقالة لحظات من الرعب على متن طائرة..



والسبب “فول سوداني” أولاً على ايرث نيوز.

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