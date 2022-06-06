رئيس هياة التصنيع الحربي يزور مصنعي بدر وعقبة ويطلع على خطوط الإنتاج

2022/06/06 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار معالي رئيس هياة التصنيع الحربي المهندس محمد صاحب الدراجي مصنعي بدر وعقبة التابعين للهياة للاطلاع على سير العمل وخطوط الإنتاج.واطلع معاليه خلال تجواله على الرمانات اليدوية وقنابر الهاون التي يتم انتاجها في هذين المصنعين”.وأشار الى “وصول خطوط إنتاجية جديدة الى المصنع، والى وجود خط انتاج لماكنة المنيوم تصلح للصناعات المزدوجة، اذ يمكن استخدامها في الصناعتين المدنية والعسكرية”، موضحا، ان “الموقع مهيئ لاستقبال خط انتاج الاطلاقات”.واكد معاليه، “سيتم انتاج اطلاقات المسدس واطلاقات الرشاشة “الناتو” واطلاقات الكلاشنكوف، إضافة الى وجود موقع لصناعة خراطيش اطلاقات الصيد، وبعض الأجزاء الميكانيكية التابعة للقنابل الموجهة”، لافتا في الوقت عينه الى انه “سيكون هناك مصنع لإنتاج القنابل الذكية في مصنعي بدر وعقبة الذين تم دمجهما بمديرية واحدة”.

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