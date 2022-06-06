روسيا تفقد جنرالاً آخر في شرقي أوكرانيا

2022/06/06 | 19:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية، نقلا عن قناة تلغرام التابعة لمراسل حربي، الأحد، أن جنرالًا روسيًا توفي في دونباس شرقي أوكرانيا.

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