2022/06/06 | 19:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تنهي مبادرة حزب قادمون الجمود السياسي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sl4iJPplmHA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تنهي مبادرة حزب قادمون الجمود السياسي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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