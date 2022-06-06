2022/06/06 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التمثال البرونزي، بارتفاع خمسة أمتار، للفنان الفرنسي الجزائري الأصل عادل عبد الصمد، اشترته هيئة متاحف قطر في إطار الاستعدادات لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية بدءاً من 21 نوفمبر المقبل.

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