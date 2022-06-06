إيطاليا تحذر من حروب جديدة بسبب القمح

2022/06/06 | 19:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، من خطر اندلاع حروب جديدة على بعد آلاف الكيلومترات من أوكرانيا بسبب القمح.

وخلال مناقشة حول الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود، في نابولي جنوب البلاد، قال الوزير دي مايو، إن الأزمة الأوكرانية تسبب آثارا مدمرة شبهها بـ "حالة الطوارئ الغذائية" لأجل الحبوب.

وأضاف أن آثار الأزمة هناك ستمتد على بعد آلاف الكيلومترات أيضا، قائلا إن "تلك التداعيات ستؤثر بشكل واضح على أوروبا، وقبل كل شيء على بلد مثل إيطاليا".

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