تأجيل موعد امتحانات طلبة السادس الإعدادي

2022/06/06 | 20:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تأجيل موعد بدء امتحانات طلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة الى ما بعد عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته خبر برس (واخ) إن “وزيرها علي حميد الدليمي، وجّه اللجنة الدائمة للامتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة الصف السادس الاعدادي، بفروعه كافة، الى ما بعد عيد الأضحى المبارك، وذلك لمزامنة ايام الامتحانات مع العطلة المقررة لعيد الأضحى المبارك”.

وأضاف، أن “هذا القرار سيمنح الطلبة فرصة أكبر لمراجعة المواد الدراسية وسيعطي العائلات العراقية فرصة أخرى، لغرض التمتع بأيام العيد المبارك”.

وأشارت الوزارة إلى أنها “ستقوم بنشر الجدول الجديد، لاحقاً، بعد اكماله من اللجنة الدائمة للامتحانات العامة”.

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