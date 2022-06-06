بينهم إمرأة.. في حادثين منفصلين مصرع وإصابة 4 أشخاص بديالى

2022/06/06 | 20:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم إمرأة في حادثين منفصلين.

وقال المصدر لوكالة خبر برس (واخ) إن “امرأة لقيت مصرعها بصعقة كهربائية داخل منزلها في منطقة (حمرين) التابعة لناحية السعدية.

وأضاف المصدر أن “جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث”.

وفي حادث آخر أفاد المصدر إن “مدنياً لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين بحادث سير على طريق خانقين – كردستان”.

وأشار المصدر إلى “قيام قوة أمنية بإخلاء جثث الضحية والمصابين الى مستشفى قريب، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته”.

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