2022/06/06 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تصعد من مواقفها تجاه بغداد وتحاكم وزير النفط الاتحادي

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