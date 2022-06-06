رئاسة البرلمان تجتمع مع الكتل الكردية لبحث تلبية مطالبهم ضمن الامن الغذائي

2022/06/06 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.شاخەوان عبدالله يبحث مع رؤساء وممثلي الكتل الكوردستانية توحيد الموقف تجاه مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وقطع الطريق أمام الفاسدين...

بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله أحمد في مكتبه الرسمي ببغداد اليوم الإثنين 2022/6/6 مع رؤساء وممثلي الكتل الكوردستانية في مجلس النواب الإتحادي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وضرورة توحيد الموقف والرؤى تجاه القانون، وعدم التصويت على بعض المواد داخل القانون التي تثير شبهات الفساد وبعيدة عن الأولويات، ويجب أن يتضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على توفير الخدمات الأساسية وتأمين البطاقة التموينية وتثبيت العقود والأجور اليومية ومعالجة قضية المحاضرين المجانيين، وضمان مستحقات الفلاحين ودعم الرعاية الإجتماعية.

عبدالله والكتل الكوردستانية أكدوا على أهمية توجيه مقترح القانون بما يلبي حاجة المواطنين في هذه الظروف الصعبة، وتقديم الدعم للفقراء والمتضررين وإستفادة عامة الشعب من هذا القانون، وعدم إستغلال القانون من الناحية السياسية وقطع الطريق أمام الفاسدين وكل من يحاول الهدر بالمال العام.

المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقيالإثنين 6 حزيران 2022

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