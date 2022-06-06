تأجيل غير متوقع لامتحانات السادس الاعدادي لما بعد العيد

2022/06/06 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تأجيل موعد بدء امتحانات طلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة التي كانت من المقرر انطلاقها يوم الأحد (3 تموز 2022) الى ما بعد عيد الأضحى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير التربية، علي حميد الدليمي، وجه اللجنة الدائمة للامتحانات بتأجيل موعد بدء امتحانات طلبة الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة الى ما بعد عيد الأضحى، وذلك لمزامنة ايام الامتحانات مع العطلة المقررة لعيد الأضحى".

واضاف البيان، ان "القرار سيمنح الطلبة فرصة أكبر لمراجعة المواد الدراسية وسيعطي العوائل العراقية فرصة أخرى لغرض التمتع بأيام العيد"، مشيرا الى ان "الوزارة ستقوم بنشر الجدول الجديد لاحقاً بعد اكماله من قبل اللجنة الدائمة للامتحانات العامة".

وكانت وزارة التربية حددت في وقت سابق، امتحانات السادس الاعدادي في الثالث من تموز المقبل.

وأعلنت وزارة التربية عن تأجيل امتحانات الثالث المتوسط بعد تسرب أسئلة مادة الرياضيات.

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