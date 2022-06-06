الاوقاف النيابية تسلم السفير الهندي مذكرة احتجاج بسبب التصريحات المسيئة للرسول (ص)

2022/06/06 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طلبت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الهندي وتسليمه مذكرة احتجاج على التصريحات المسيئة للرسول من قبل المتحدث باسم الحزب الحاكم في بلاده. وذكرت اللجنة في بيان، تلقته ايرث نيوز أنها “تعرب عن استنكارها وادانتها الشديدتين لتخرصات المتحدثة ‏باسم بهاراتيا جاناتا الحزب الحاكم ‏ ‏الهندي والتطاول على الرسول الكريم محمد ‏صلى […]

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