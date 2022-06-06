2022/06/06 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على إرهابي وضبط عجلة حمل تستخدم للدعم اللوجستي بالأنبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/06 | 20:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابي وضبط عجلة حمل تستخدم للدعم اللوجستي بالأنبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابي وضبط عجلة حمل تستخدم للدعم اللوجستي بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).