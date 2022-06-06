الديمقراطي: نحن الكتلة الأكبر داخل المكون ومساومة الاتحاد على الرئاسات غير منطقية

2022/06/06 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، الربط بين المناصب في حكومة الإقليم ورئاسة الجمهورية للتوزيع بين الأحزاب الكردية.

وقال عضو الحزب الديمقراطي ادريس شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "منصبي رئاسة الإقليم والحكومة في كردستان تعتمد على نتائج انتخابات برلمان الإقليم، والتي حقق فيها الحزب الديمقراطي المرتبة الأولى بفارق كبير عن أقرب منافسيه".

وأضاف أن "منصب رئاسة الجمهورية يعتمد على نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية، كما معمول به مع المكونات الأخرى التي يكون للكتلة الفائزة الأولى داخل المكون"، مشيرا الى ان "التلويح بالاستحواذ على منصب رئاسة الإقليم أو الحكومة من قبل الاتحاد الوطني غير منطقي إطلاقا".

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قد طالب الديمقراطي بالتنازل عن رئاسة الجمهورية مقابل عدم طلبه بمنصبي رئاستي الاقليم وحكومة اربيل .

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