2022/06/06 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن عائق وحيد يقف أمام انتقال البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، إلى ريال مدريد، في الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن وكلاء جيسوس عرضوا خدمات اللاعب على أندية كبرى في أوروبا، منها ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اسم جيسوس كان ضمن الأسماء التي ترددت خلال اللقاء الذي عقده فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوسيه أنخيل سانشيز المدير العام للنادي مع مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، وكذلك سيرجي جنابري جناح بايرن ميونخ، ورافائيل لياو مهاجم ميلان.

وأكدت الصحيفة، أن جيسوس يحظى بدعم كبير من جانب إدارة ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي.

ومع ذلك، فإن العائق الوحيد حاليًا هو أن اللاعب البرازيلي لا يمتلك جواز سفر أوروبي، وهو ما يعقد الصفقة، حيث سيشغل مقعدا ضمن قائمة الأجانب من خارج القارة الأوروبية والتي حدد لها بثلاثة لاعبين فقط، ويشغلها حاليا كل من البرازيليين فينيسيوس وميليتاو ورودريجو، وقد يكون الأمر ممكنا في حال حصل فينيسيوس على الجنسية الإسبانية، والتي سبق للاعب أن تقدم بطلب للحصول عليها.

وارتبط اسم جيسيوس بقوة بالانتقال إلى آرسنال، بداية من الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقبة في طريق انتقال جيسوس لريال مدريد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقبة في طريق انتقال جيسوس لريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).