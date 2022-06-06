2022/06/06 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستخبارات تحبط محاولة إيصال الدعم اللوجستي لعناصر داعش في الانبار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تحبط محاولة إيصال الدعم اللوجستي لعناصر داعش في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تحبط محاولة إيصال الدعم اللوجستي لعناصر داعش في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).