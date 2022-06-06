2022/06/06 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للإسكواش أن المصري محمد الشوربجي (31 عاما)، المصنف الأول عالميا سابقا، سيلعب باسم المنتخب الإنكليزي في الفترة المقبلة، فيما عبر اللاعب عم "حماسه" لخوض التجربة الجديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطل مصر في الإسكواش يتحول لتمثيل إنكلترا.. ويكشف السبب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطل مصر في الإسكواش يتحول لتمثيل إنكلترا.. ويكشف السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).