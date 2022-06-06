عملية احتيال قد تخرجك من حسابك على “واتس آب”!

2022/06/06 | 20:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حُذّر مستخدمو “واتس آب” بشأن هجوم قرصنة جديد يمكن أن يمنعك من الدخول إلى حسابك بعد مكالمة هاتفية واحدة.وإلى جانب اختطاف الحساب، يسمح الهجوم أيضا بالوصول إلى قائمة جهات اتصال الضحية وقراءة رسائل “واتس آب” الخاصة بهم.ويمكن تنفيذ هذا الهجوم السيئ على مستخدم “واتس آب” المطمئن في غضون دقائق.وسلّط الضوء […]

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