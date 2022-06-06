2022/06/06 | 20:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x9olnlv1AGQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قتل شخص ودفنه في منزل القاتل | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قتل شخص ودفنه في منزل القاتل | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).