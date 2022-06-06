ماني يحدد منزله في ميونخ

2022/06/06 | 21:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حدد السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، المنزل الذي سيقيم به عندما ينتقل إلى بايرن ميونخ، هذا الصيف، بحسب تقرير صحفي بريطاني.فوفقا لصحيفة “ديلي ميل”، تحدث ماني مع زميله تياجو ألكانتارا، بشأن الإقامة في منزل الأخير بميونخ عندما ينتقل إلى بايرن.ولعب ألكانتارا لمدة 7 سنوات مع العملاق البافاري، وفاز بالدوري الألماني 7 […]

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