بكمين محكم.. تحرير مختطفة والقاء القبض على الخاطفين

2022/06/06 | 21:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفيها بجانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “بالاشتراك مع مفرزة من مكتب مكافحة الخطف / ذي قار وبالتنسيق مع مدير قسم استخبارات وأمن القيادة تمكنت من تحرير مختطفة والقاء القبض على خاطفيها”.

وأضافت، أن “ذلك جاء بعد ورود معلومات من أحد المتعاونين بتواجد متهمين اثنين بالخطف”.



مؤكدة انه “على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه الى المكان المحدد وبكمين محكم نصب لهم تم اعتقالهما في ساحة الموّال ضمن شارع فلسطين”.

وتابعت القيادة “من خلال التحقيق الأولي اعترفا عن مكان وجود الفتاة المختطفة في أحد الدور ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد”.



مشيرة إلى “تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون العراقي”.

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