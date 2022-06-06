2022/06/06 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكعبي يعلن تصويت اللجنة المالية على قانون الأمن الغذائي وإرساله لرئاسة البرلمان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:52

واع/

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