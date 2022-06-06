توب 5: إيران على وشك امتلاك كمية كبيرة من اليورانيوم.. وإيلون ماسك يهدد تويتر

2022/06/06 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تحذير وكالة الطاقة الذرية من اقتراب إيران من امتلاك "كمية كبيرة من اليورانيوم المخصب"، ودول الخليج وأمريكا يدرجون شخصيات وكيانات باعتبارها تنظيمات إرهابية، وسجن بريطاني أدانته محكمة عراقية بسرقة آثار، مرورًا بلقطات مروعة للهجوم على داخل كنيسة في نيجيريا، وصولا إلى تهديد إيلون ماسك لتويتر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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