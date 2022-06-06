ثقافة المتنبي - حسن الشرع

2022/06/06 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_الشرع ضمتني القيصرية ذات يوم إلى اثنين من الاساتذه المرموقين كانا يوما ما من طلبتي وبعد الحمد لذي الجلال والإكرام والتحيات والسلام والحديث عن الإسلام بادر احدهما للشكر والامتنان لتلك الفرصة العظيمة التي جمعتنا نحن الثلاثة وكعادتي في المشاكسة المزعجة احيانا سألته عن سبب وصفه تلك الفرصة بأنها عظيمة فقال تذكر يا دكتور نحن في شارع الثقافة والمثقفين والفن والفنانين والابداع والمبدعين !ثم طرح سؤاله استنكار ......





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