مالية البرلمان ترسل قانون الأمن الغذائي لرئاسة البرلمان لتحديد موعد تشريعه

2022/06/06 | 21:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين، أن اللجنة المالية النيابية أرسلت قانون الأمن الغذائي لرئاسة البرلمان لتحديد موعد تشريعه.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أن “اللجنة المالية النيابية صوتت على مقترح قانون الامن الغذائي بالمجمل داخل اللجنة وأرسلته الى رئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة للتصويت عليه”.وتوقع المصدر أن “يحدد يوم الأربعاء المقبل […]

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