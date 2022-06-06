واحدة في دبي.. قاض أميركي يأمر بمصادرة طائرتين لأبراموفيتش

2022/06/06 | 21:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر قاض فيدرالي أميركي، الإثنين، بمصادرة طائرتين يملكهما رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، مشيرا إلى أنهما انتهكتا العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية غزوها أوكرانيا

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