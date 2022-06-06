2022/06/06 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استهجن النائب علي تركي اليوم الاثنين، الاهمال الكبير الذي تعاني من محافظة بابل، واصفاً إياها بـ “المدينة المهمشة” من كافة النواحي.وقال تركي في تصريح خص به وكالة ايرث نيوز، ان “محافظة بابل تشهد تهميشا قياسياً، لم تشهده في أوقات سابقة”، فيما اعرب عن استغرابه من أن “مواقع الاثار هي الاخرى التي لم […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| انزعاج نيابي من واقع بابل المزري..



تهميش غير مسبوق! أولاً على ايرث نيوز.

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