2022/06/06 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبائع ووقائع – حسين الصدر -1- من نافلة القول : التذكير باختلاف الطبائع والامزجة والسمات بين الناس ،وهيهات ان تراهم على حالةٍ واحدٍ من النقاء والصفاء النفسي والاخلاقي والروحي .-2- ويتسم أصحاب النفوس الكبيرة بالاعتدال والتوازن والترفع عن احراج الآخرين فضلاً عن ايذائهم والاساءة اليهم .-3- أما أصحاب النفوس الشريرة التي تغلي في […]

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