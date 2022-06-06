2022/06/06 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق سيئ السمعة – عبد الستار رمضان أضرار وخسائر العراق كبيرة وهائلة بسبب الفساد الذي يكاد ينتشر ويسيطر في كل مكان،الصحة،الخدمات الماء، الكهرباء، الزراعة، وآخرها تسريب اسئلة الامتحانات وغيرها..، لكن أغرب واوضح ملف فساد هو سوق العملة الذي يتسبب(باضرار بالخزينة العامة تبلغ حوالي 4 ترليونات دينار جراء فساد نافذة بيع العملة، وهو فساد واضح ومستمر يستنزف […]

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