الكعبي: مشروع قانون الأمن الغذائي على طاولة مجلس النواب

2022/06/06 | 21:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، تصويت لجنته على مجمل بنود مشروع قانون الأمن الغذائي وإرساله إلى رئاسة مجلس النواب.

وقال الكعبي في حديث للعراقية الإخبارية تابعته وكالة خبر برس (واخ)، أن “اللجنة المالية النيابية صوتت بالمجمل على مشروع قانون الأمن الغذائي”.

وأضاف، أن “اللجنة أرسلت القانون بعد التصويت عليه الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد جلسة التصويت عليه داخل مجلس النواب بشكل رسمي”.

ووجه النائب الأول لمجلس النواب، حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، بالإسراع بإقرار مقترح قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

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