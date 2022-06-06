زلزال الكويت.. حقيقة صورة

2022/06/06 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات على الزلزال الذي ضرب الكويت السبت، بقوة خمس درجات، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر صدعاً في الأرض هناك.

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