جوارديولا يرد على إمكانية تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي وبرناردو سيلفا

2022/06/06 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي أن لاعب كرة التنس رافاييل نادال هو أفضل رياضي في تاريخ إسبانيا، معلقًا في الوقت ذاته على الشائعات التي تربط مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة.

وقال بيب جوارديولا في تصريحاته التي نقلتها إذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية: ‘‘بلا شك، رافاييل نادال هو أفضل رياضي في تاريخ إسبانيا‘‘.

وأضاف: ‘‘من الواضح أن ما نجح رافاييل نادال في تحقيقه بالفوز بالعديد من الألقاب هو أمر صعب للغاية‘‘.

وعن فوز نادال ببطولة رولان جاروس، قال جوارديولا: ‘‘يبدو الأمر مستحيلًا وهو يفعل ذلك مرة أخرى‘‘.

كما تطرق بيب جوارديولا أيضًا للحديث عن فريقه السابق برشلونة وعن مستقبل النادي الكتالوني، حيث صرح مدرب مانشستر سيتي أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ قادر على التكيف في أي مكان، على الرغم من أنه لا يعرف ما إذا الوضع الاقتصادي لنادي برشلونة سيسمح لهم بالتوقيع معه للموسم المقبل.

وقال جوارديولا عن إمكانية انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة: ‘‘نحن نتحدث عن ليفاندوفسكي، إنه يتكيف في أي مكان، لكنني لا أعرف، لا أعرف ما إذا كان الوضع الاقتصادي لبرشلونة سيسمح لهم بضمه، ولا أعرف ما إذا كان بايرن ميونخ سيتركه أم لا‘‘.

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