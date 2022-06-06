2022/06/06 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن حظر استيراد النفط من روسيا يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الولايات المتحدة وأوروبا ولا مخرج أمام واشنطن.

وقالت زاخاروفا: "الحظر المفروض على أكبر منتج للطاقة يزيد الأمور سوءا.



وليس لدى الولايات المتحدة مخارج.



كانت هناك تسريبات في عدد من وسائل الإعلام تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع عمالقة النفط، بمن فيهم شركة "شيفرون" للتعاون مع فنزويلا، متعهدة بالحماية من العقوبات".

وأضافت: "بطريقة ما، كل وعود "التحول الأخضر" و"روح غلاسكو" تم نسيانها تماما، المبعوثون الأمريكيون يبحثون بشكل عاجل عن النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.



أولا وقبل كل شيء، لأنفسهم، وثانيا للأوروبيين الذين جروهم إلى مستنقع العقوبات هذا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخاروفا: حظر استيراد النفط الروسي يفاقم الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخاروفا: حظر استيراد النفط الروسي يفاقم الوضع في الولايات المتحدة وأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).