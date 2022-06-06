الزائر الأصفر يحصد اول ضحية خلال العام الحالي في دهوك

2022/06/06 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – دهوكافاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بوفاة نازح جراء العاصفة الترابية التي ضربت مخيم مام رشان في دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "نازحا من أهالي سنجار توفي اثر العاصفة الترابية التي ضربت مخيم مام رشان بقضاء شيخان في محافظة دهوك".

وكانت عواصف ترابية ضربت، اليوم الاثنين، محافظات نينوى واربيل ودهوك قادمة من سوريا.

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