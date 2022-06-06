2022/06/06 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق للصالات يفوز على فلسطين بسداسية بغداد – ساري تحسين تمكن المنتخب العراقي لكرة الصالات امس من تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 6-4 في ثاني مبارياته، ضمن بطولة كأس غرب اسيا لكرة الصالات الجارية في الكويت.وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف دون مقابل، فيما تمكن لاعبو المنتخب العراقي من تعديل النتيجة […]

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