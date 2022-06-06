2022/06/06 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قرار وزارة النفط قائمقام بعقوبة يحذر أصحاب المولدات الأهلية من إستغلال المواطنين ديالى ــ سلام عبد الشمري حذر قائمقام قضاء بعقوبة الاستاذ عبد الله الحيالي اصحاب المولدات الاهلية من استغلال المواطنين ، بعد صدور قرار من وزارة النفط بتقليل كمية الكاز المسلمة لهم .مادة بديلة وقال الحيالي لــ ( الزمان ) أمس ( […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمقام بعقوبة يحذر أصحاب المولدات الأهلية من إستغلال المواطنين ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمقام بعقوبة يحذر أصحاب المولدات الأهلية من إستغلال المواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).