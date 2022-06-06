2022/06/06 | 21:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستورد نصف صادرات تركيا من اللحوم البيضاء إنخفاض كبير في أسعار المواشي بعلوة العمارة العمارة – علي قاسم الكعبي سجلت أسعار بيع المواشي والأغنام انخفاضا كبيرا في علوة العمارة للمواشي حيث لم يتجاوز سعر الرأس أكثر من 150 ألف دينار مقارنة بالسعر السابق الذي يصل إلى 250 ألف.وقال عدد من الباعة إنهم (يجلبون […]

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