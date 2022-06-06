امانة بغداد تتوجه للإجراءات القانونية بدلا من الكتل الكونكريتية امام المحال المخالفة

2022/06/06 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وجه أمين بغداد عمار موسى كاظم، الاثنين، بإيقاف استخدام الكتل الخرسانية “الصبات” لغلق المحال والفعاليات التجارية، للممتنعين عن سداد ما بذمتهم من رسوم لحساب أمانة بغداد وكذلك المخالفات البنائية.وذكرت الأمانة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “كاظم وجه جميع الدوائر البلدية بإيقاف استخدام الكتل الخرسانية (الصبات) لغلق المحال والفعاليات التجارية للممتنعين عن سداد […]

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